В Фокино избили водителя, сбившего пешехода
ДТП в Фокино закончилось избиением водителя.
Как рассказали в областной ГИБДД, 19 ноября из Фокинской городской больницы в полицию сообщили о поступлении 22-летнего молодого человека. Его госпитализировали с переломом ребер и тупой травмой живота. Обстоятельства получения травм он пояснить не смог.
Выяснилось, что в этот же день на улице Ленина в Фокино 24-летний водитель Audi А6 сбил пешехода. Водитель с места ДТП скрылся, но затем вернулся, после чего его избили знакомые пострадавшего пешехода.
Сейчас в обстоятельствах ДТП и драки разбираются полицейские, проводится проверка.
Новости регионов
20 Ноября, 2017
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