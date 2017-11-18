В Фокино избили водителя, сбившего пешехода

ДТП в Фокино закончилось избиением водителя.

Как рассказали в областной ГИБДД, 19 ноября из Фокинской городской больницы в полицию сообщили о поступлении 22-летнего молодого человека. Его госпитализировали с переломом ребер и тупой травмой живота. Обстоятельства получения травм он пояснить не смог.

Выяснилось, что в этот же день на улице Ленина в Фокино 24-летний водитель Audi А6 сбил пешехода. Водитель с места ДТП скрылся, но затем вернулся, после чего его избили знакомые пострадавшего пешехода.

Сейчас в обстоятельствах ДТП и драки разбираются полицейские, проводится проверка.