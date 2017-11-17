Под Брянском водитель «ВАЗа» протаранил два «КамАЗа»
В Выгоничском районе 26-летний водитель «ВАЗа» врезался в два «КамАЗа».
Авария произошла 19 ноября около 17.40 на 22-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией.
По предварительной информации брянской полиции, водитель «ВАЗ-21099» ехал от Брянска к Новозыбкову. Не выбрав при обгоне безопасный боковой интервал, он по касательной столкнулся с попутным грузовиком «КамАЗ-5511» под управлением 48-летнего водителя. Затем водитель «ВАЗа» вылетел на встречную полосу и врезался в «КамАЗ-552900» под управлением 49-летнего водителя.
В результате аварии пострадала 47-летняя пассажирка «ВАЗа» – у нее ушибленная рана волосистой части головы.
Новости регионов
20 Ноября, 2017
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