Под Брянском водитель «ВАЗа» протаранил два «КамАЗа»

В Выгоничском районе 26-летний водитель «ВАЗа» врезался в два «КамАЗа».

Авария произошла 19 ноября около 17.40 на 22-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией.

По предварительной информации брянской полиции, водитель «ВАЗ-21099» ехал от Брянска к Новозыбкову. Не выбрав при обгоне безопасный боковой интервал, он по касательной столкнулся с попутным грузовиком «КамАЗ-5511» под управлением 48-летнего водителя. Затем водитель «ВАЗа» вылетел на встречную полосу и врезался в «КамАЗ-552900» под управлением 49-летнего водителя.

В результате аварии пострадала 47-летняя пассажирка «ВАЗа» – у нее ушибленная рана волосистой части головы.