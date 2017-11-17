В Суземском районе убита 29-летняя девушка
В ночь на 13 ноября в селе Негино Суземского района убита 29-летняя девушка.
Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, предъявили 39-летнему сожителю девушки.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, вечером 12 ноября пара выпивала. В ходе ссоры мужчина избил сожительницу, нанеся ей множественные удары руками и ногами по голове и телу. Ночью девушка умерла от полученных травм.
Обвиняемого заключили под стражу. Состояние опьянения может усугубить его вину при вынесении приговора.
Новости регионов
20 Ноября, 2017
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