В Суземском районе убита 29-летняя девушка

В ночь на 13 ноября в селе Негино Суземского района убита 29-летняя девушка.

Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, предъявили 39-летнему сожителю девушки.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, вечером 12 ноября пара выпивала. В ходе ссоры мужчина избил сожительницу, нанеся ей множественные удары руками и ногами по голове и телу. Ночью девушка умерла от полученных травм.

Обвиняемого заключили под стражу. Состояние опьянения может усугубить его вину при вынесении приговора.