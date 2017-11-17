На Новостройке в Брянске машина едва не вылетела с путепровода

Водитель иномарки едва не вылетел с путепровода в Володарском районе Брянска.

Авария произошла в районе «Командора», сообщают в соцсетях очевидцы. Вероятно, автомобилист не справился с управлением. В результате машина оказалась на пешеходной части путепровода и врезалась в ограждение.

Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.