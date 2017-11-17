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Брянец отомстил девушке, украв ее сумку

Опубликовано Сегодня, 16:20

34-летний житель Володарского района Брянска из мести ограбил девушку.

Инцидент произошел вечером 18 ноября, сообщили в региональном УМВД. Прибывшим на место полицейским девушка рассказала, что неизвестный вырвал у нее из рук сумку и скрылся. Она описала приметы злоумышленника и указала направление, в котором он скрылся.

Вскоре подозреваемого задержали. У него дома полицейские нашли сумку с документами и 3,5 тысячи рублей. Грабителем оказался знакомый девушки. Таким образом он решил отомстить ей за недавнюю ссору.

Сумку вернули владелице. По статье «Грабеж» брянец может лишиться свободы на срок до четырех лет.

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