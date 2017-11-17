Брянец отомстил девушке, украв ее сумку
34-летний житель Володарского района Брянска из мести ограбил девушку.
Инцидент произошел вечером 18 ноября, сообщили в региональном УМВД. Прибывшим на место полицейским девушка рассказала, что неизвестный вырвал у нее из рук сумку и скрылся. Она описала приметы злоумышленника и указала направление, в котором он скрылся.
Вскоре подозреваемого задержали. У него дома полицейские нашли сумку с документами и 3,5 тысячи рублей. Грабителем оказался знакомый девушки. Таким образом он решил отомстить ей за недавнюю ссору.
Сумку вернули владелице. По статье «Грабеж» брянец может лишиться свободы на срок до четырех лет.
Новости регионов
20 Ноября, 2017
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