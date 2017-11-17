Под Унечей водитель «Гранты» сбил пьяную пенсионерку

66-летняя женщина получила тяжелые травмы, попав под колеса «Лады Гранты» в Унечском районе.

19 ноября около 18.00 на 1-м километре дороги Унеча – Рассуха пожилую женщину, которая в нетрезвом состоянии шла в сторону села Рассуха, сбил 46-летний водитель «Гранты», сообщили в областной ГИБДД.

За медицинской помощью в районную больницу пенсионерка обратилась сама. Ее госпитализировали с закрытым переломом верхней трети плеча со смещением, ушибленной раной височной области головы и травматическим шоком 1-й степени.