Под Унечей водитель «Гранты» сбил пьяную пенсионерку
66-летняя женщина получила тяжелые травмы, попав под колеса «Лады Гранты» в Унечском районе.
19 ноября около 18.00 на 1-м километре дороги Унеча – Рассуха пожилую женщину, которая в нетрезвом состоянии шла в сторону села Рассуха, сбил 46-летний водитель «Гранты», сообщили в областной ГИБДД.
За медицинской помощью в районную больницу пенсионерка обратилась сама. Ее госпитализировали с закрытым переломом верхней трети плеча со смещением, ушибленной раной височной области головы и травматическим шоком 1-й степени.
Новости регионов
20 Ноября, 2017
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