На Калинина в Брянске неизвестный водитель сбил девушку и скрылся

23-летняя девушка пострадала в результате ДТП в Советском районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 20 ноября около 19.55 у дома № 56 по улице Калинина девушку-пешехода сбил неизвестный водитель. С места ДТП он скрылся. Марку машины пока также установить не удалось.

Девушка получила ушиб правого голеностопного сустава.

Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 74-71-02, 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.