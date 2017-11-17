На Калинина в Брянске неизвестный водитель сбил девушку и скрылся
23-летняя девушка пострадала в результате ДТП в Советском районе Брянска.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 20 ноября около 19.55 у дома № 56 по улице Калинина девушку-пешехода сбил неизвестный водитель. С места ДТП он скрылся. Марку машины пока также установить не удалось.
Девушка получила ушиб правого голеностопного сустава.
Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 74-71-02, 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.
Новости регионов
21 Ноября, 2017
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