На стальзаводе в Брянске фура «забодала» «ВАЗ»
Утром 21 ноября в Бежицком районе Брянска столкнулись «ВАЗ» и фура DAF.
Фото с места аварии в соцсетях опубликовали очевидцы. По их словам, ДТП произошло около 11.00 у светофора на улице Литейной, в районе остановки «Стальзавод».
Судя по фото, серьезных повреждений «ВАЗ» со смоленскими номерами не получил. По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших. На месте ДТП образовалась большая пробка.
Информации от ГИБДД пока не поступало.
Новости регионов
21 Ноября, 2017
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