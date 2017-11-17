В Сельцо водитель «ВАЗа» сломал челюсть, протаранив дерево

46-летний водитель «ВАЗ-21100» получил травмы в результате ДТП в Сельцо.

Авария произошла 20 ноября около 10.10 на улице Горького.

По предварительной информации областной ГИБДД, водитель «ВАЗа» ехал в сторону улицы Кирова. Поворачивая с улицы Мейпариани на улицу Горького, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в дерево.

Автомобилиста госпитализировали с переломом верхней челюсти и вывихом головки нижней челюсти.