Поиск по сайту

В Сельцо водитель «ВАЗа» сломал челюсть, протаранив дерево

Опубликовано Сегодня, 17:00

46-летний водитель «ВАЗ-21100» получил травмы в результате ДТП в Сельцо.

Авария произошла 20 ноября около 10.10 на улице Горького.

По предварительной информации областной ГИБДД, водитель «ВАЗа» ехал в сторону улицы Кирова. Поворачивая с улицы Мейпариани на улицу Горького, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в дерево.

Автомобилиста госпитализировали с переломом верхней челюсти и вывихом головки нижней челюсти.

 900
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Под Жуковкой пьяный водитель «ВАЗа» на «встречке» врезался в фуру
  • Четыре человека ранены в ДТП на трассе Брянск – Новозыбков
  • В Новозыбкове пьяные водитель и пассажир «ВАЗа» влетели в ограждение моста
  • На новозыбковской трассе «ВАЗ» влетел в дерево: у девушки перелом лонной кости
  • Водитель «ВАЗа» получил тяжелые травмы в ДТП под Севском
    •
    Новости регионов
    Снежный барс на улице Багратиона. Новое граффити появилось в Смоленске
    17:29:51 21-11-2017
    Новое экологическое граффити нарисовали на стене магазина «Березка» в Смоленске на улице Багратиона, об этом сообщили в соцсети Фейсбук.
    Подозреваемый в краже сбережений у родной бабушки задержан в Сафоновском районе
    16:24:45 21-11-2017
    27-летний парень, житель Сафоновского района, похитил у родной бабушки деньги, его уже задержали и завели уголовное дело, об этом сообщили в пресс-службе МВД Смоленской области.
    На чемпионате мира в Сеуле с успехом выступили гиревики из Смоленска
    16:16:05 21-11-2017
    Воспитанники Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Смоленска, мастера спорта международного класса Алина Васькина и Евгений Иванов одержали победу в чемпионате мира по гиревому спорту, который проходил в столице Южной Кореи Сеуле с 15 по 19 ноября, об этом сообщила пресс-служба администрации города.
    Смоленской области дадут 10 млн рублей на популяризацию госуслуг в электронном виде
    15:55:26 21-11-2017
    Около 10 миллионов рублей выделят Смоленщине на улучшение муниципальных и государственных услуг в электронном виде, об этом сообщили в пресс-службе администрации области.
    Смоленские кадеты посетили музей отечественной военной истории
    14:57:33 21-11-2017
    Группа смоленских кадетов посетила частный музей военной истории в Подмосковье в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений».
    У смолянки пропали автомобильные колеса. Злоумышленник доставлен в отделение
    14:15:49 21-11-2017
    У жительницы Смоленска 24-летний парень украл автомобильные колеса, он уже задержан, и на него заведено уголовное дело.
    21 Ноября, 2017
    		 -2 $60€70
    Лента новостей
    Сегодня, 19:00
    Вдова убитого полицейским брянского бизнесмена требует ужесточить приговор
    Сегодня, 18:20
    Курский пенсионер-разбойник обворовывал брянские магазины
    Сегодня, 17:40
    На Калинина в Брянске неизвестный водитель сбил девушку и скрылся
    Сегодня, 17:00
    В Сельцо водитель «ВАЗа» сломал челюсть, протаранив дерево
    Сегодня, 16:20
    Брянцев предупредили о новом мошенничестве с пенсиями
    Сегодня, 15:44
    Черный дым с БМЗ окутал Бежицкий район Брянска (ФОТО, ВИДЕО)
    Сегодня, 15:00
    Два человека погибли в ДТП с фурой под Брянском: разыскиваются очевидцы
    Сегодня, 14:20
    «Самая конченая поликлиника»: в Брянске детей «маринуют» в очередях (ВИДЕО)
    Сегодня, 13:40
    Под Стародубом 11-летний мальчик насмерть замерз в колодце
    Сегодня, 13:00
    На стальзаводе в Брянске фура «забодала» «ВАЗ» (ФОТО)
    Сегодня, 12:30
    У жительницы Люберец списали 72 тысячи из-за брянской должницы
    Сегодня, 12:00
    Житель Жирятинского района получил судимость из-за алиментов
    Сегодня, 11:30
    Под Новозыбковом захоронили 75 тонн томатов и пекинской капусты
    Сегодня, 11:00
    Пока у губернатора «душа радуется», брянцы живут без крыш
    Сегодня, 10:30
    Бывший глава Бежицы Глот сознался во взяточничестве
    Сегодня, 10:00
    На переходе в Брянске водитель Nissan сбил пенсионера: мужчина погиб
    Сегодня, 09:30
    Почти половина брянцев сделали прививки от гриппа
    Сегодня, 09:00
    Дорог нет: брянские общественники ответили губернатору
    Сегодня, 08:30
    Брянские водители дисциплинированней пешеходов
    Сегодня, 08:00
    В Стародубской больнице сократили зарплаты из-за отсутствия прибыли
    Вчера, 19:00
    Под Унечей водитель «Гранты» сбил пьяную пенсионерку
    Вчера, 18:20
    В Брянской области стартуют четырехдневные сплошные проверки
    Вчера, 17:40
    В Брянске пешеходов научили благодарить водителей
    Вчера, 16:20
    Брянец отомстил девушке, украв ее сумку
    Вчера, 15:40
    Юлия Малинова из Стародуба вышла в финал «Синей птицы»
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 15:20
    «Год Дог Шоу» в Дружбе
    Сегодня, 14:36
    Брянский симфонический оркестр приглашает слушателей на торжественное открытие 9-ого Международного конкурса юных пианистов имени Т.П.Николаевой.
    Сегодня, 11:17
    Житель Дятьковского района осуждён за кражу сена с мираторговского поля
    Вчера, 17:38
    Обеспечение пожарной безопасности социальных учреждений — на особом контроле Губернатора
    17-11-2017, 17:00
    «МегаФон» улучшил качество связи в Брянской области
    Актуальные темы
    Общество О главном
    «Гений перестройки»: «меценат» Кубарев строит гостиницу на набережной
    Происшествия О главном
    Две девушки погибли в лобовом ДТП под Навлей
    Новости Происшествия
    В Брянске обнаружили труп мужчины – очевидцы
    Происшествия О главном
    Под Стародубом 11-летний мальчик насмерть замерз в колодце
    Общество О главном
    В Брянской области прогнозируют снегопад и гололедицу
    Новости партнёров
    Опора России
    В Брянске обсудили развитие социального предпринимательства в регионе

    В Брянске обсудили развитие социального предпринимательства в регионе

    Участником дискуссии стали представители регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Пискунова и Светлана Макарова. 

    Ростелеком новости
    Мобильная связь от «Ростелекома» в ЦФО отметила первый День рождения

    Мобильная связь от «Ростелекома» в ЦФО отметила первый День рождения

    В ноябре 2016 года «Ростелеком» начал оказание услуг мобильной связи. Абоненты основных услуг компании смогли воспользоваться комплексным решением всех коммуникационных задач как для дома, так и за его пределами.

    МРСК новости
    Сотрудники Брянскэнерго собрали более 15 литров крови для медучреждения региона

    Сотрудники Брянскэнерго собрали более 15 литров крови для медучреждения региона

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие  более 30 работников предприятия: «опытные» доноры и сотрудники, которые сдавали кровь впервые.
    РЖД новости
    Брянские железнодорожники выступили с предложениями о повышении безопасности на переездах

    Брянские железнодорожники выступили с предложениями о повышении безопасности на переездахВ четверг, 16 ноября, железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги приняли участие в заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Брянской области, где внесли ряд предложений, направленных на предотвращение столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.