В Сельцо водитель «ВАЗа» сломал челюсть, протаранив дерево
46-летний водитель «ВАЗ-21100» получил травмы в результате ДТП в Сельцо.
Авария произошла 20 ноября около 10.10 на улице Горького.
По предварительной информации областной ГИБДД, водитель «ВАЗа» ехал в сторону улицы Кирова. Поворачивая с улицы Мейпариани на улицу Горького, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в дерево.
Автомобилиста госпитализировали с переломом верхней челюсти и вывихом головки нижней челюсти.
Новости регионов
21 Ноября, 2017
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