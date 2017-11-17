Черный дым с БМЗ окутал Бежицкий район Брянска

По Бежицкому району Брянска распространился едкий черный дым.

Как сообщают очевидцы, источник задымления находится на территории БМЗ.

Жители Бежицы предполагают, что его причина – в несанкционированном сжигании промышленных отходов. Однако официальной информации еще не поступало. В МЧС никакого пожара пока не заметили и комментариев не дают.

Фото и видео с места ЧП горожане выложили в соцсетях.