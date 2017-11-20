14-летняя девочка получила травму головы в 40-й маршрутке Брянска

Воспитанники Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Смоленска, мастера спорта международного класса Алина Васькина и Евгений Иванов одержали победу в чемпионате мира по гиревому спорту, который проходил в столице Южной Кореи Сеуле с 15 по 19 ноября, об этом сообщила пресс-служба администрации города.