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14-летняя девочка получила травму головы в 40-й маршрутке Брянска

Опубликовано Сегодня, 00:05

В Брянске 14-летняя школьница пострадала в результате ДТП в Советском районе.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 19 ноября у дома № 32 по улице Авиационной столкнулись Hyundai ix35 и Ford Transit – маршрутное такси № 40.

Восьмиклассница школы Фокинского района Брянска, жительница Белых Берегов, которая находилась в маршрутке, получила травму головы.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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