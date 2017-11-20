14-летняя девочка получила травму головы в 40-й маршрутке Брянска
В Брянске 14-летняя школьница пострадала в результате ДТП в Советском районе.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 19 ноября у дома № 32 по улице Авиационной столкнулись Hyundai ix35 и Ford Transit – маршрутное такси № 40.
Восьмиклассница школы Фокинского района Брянска, жительница Белых Берегов, которая находилась в маршрутке, получила травму головы.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Новости регионов
22 Ноября, 2017
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