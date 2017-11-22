Женщина-водитель устроила ДТП на Докучаева в Брянске

36-летний водитель пострадал по вине автомобилистки в Советском районе Брянска.

Как сообщили в областной ГИБДД, 21 ноября около 19.35 на улице Докучаева столкнулись Kia Ceed и Renault Logan.

Аварию спровоцировала 30-летняя женщина – водитель Kia Ceed. Выезжая со второстепенной дороги по 1-му проезду Станке Димитрова с левым поворотом на улицу Костычева в сторону улицы Крахмалева, она не уступила дорогу и протаранила Renault Logan под управлением 36-летнего водителя, который ехал по главной дороге по улице Костычева со стороны Крахмалева в сторону проспекта Станке Димитрова.

От удара Renault Logan врезался в бордюрный камень, вылетел за пределы проезжей части и протаранил дерево.

Водителя Renault Logan госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.