Жителя Брянска задержали за второе по счету убийство

Жителя Брянска задержали по подозрению в убийстве.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, 20 ноября в квартире по улице Медведева в Бежицком районе был убит 44-летний мужчина. Обвинение в убийстве предъявили его 30-летнему знакомому.

По версии следствия, товарищи выпивали и поссорились. 30-летний брянец схватил нож и нанес «оппоненту» несколько ударов. Ранения оказались смертельными.

Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Ранее мужчина уже был судим за убийство. Рецидив, а также состояние алкогольного опьянения могут усугубить его вину при вынесении приговора.