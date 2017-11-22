На Шоссейной в Брянске водитель «ВАЗа» сбил пьяного пешехода
39-летний мужчина, который пьяным шел по улице Шоссейной в Брянске, попал под машину.
ДТП произошло 21 ноября около 17.40, сообщили в областной ГИБДД. Пьяного пешехода, который шел по краю дороги, сбил 34-летний водитель «ВАЗ-21150». Водитель ехал от улицы Сталелитейной к объездной дороге.
Пешехода госпитализировали с ушибленной раной головы.
Новости регионов
22 Ноября, 2017
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