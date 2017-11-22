На Шоссейной в Брянске водитель «ВАЗа» сбил пьяного пешехода

В Хиславичском районе на одном из местных предприятий по разведению крупного рогатого скота трактор с прицепом наехал на работника, 44-летнего мужчину, который едва не погиб; на водителя, покинувшего транспорт, уже завели уголовное дело, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.