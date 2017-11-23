Смертельный наезд на пенсионера на «зебре» в Брянске попал на видео
В Брянске смертельное ДТП, в результате которого погиб 68-летний пенсионер, записала камера видеонаблюдения.
Напомним, вечером 20 ноября на улице 2-я Мичурина в Володарском районе пожилого мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил 25-летний водитель Nissan Primera. Пенсионера госпитализировали с тяжелыми травмами. Ночью он умер в больнице.
Видео с места ДТП в соцсетях опубликовал Евгений Крюков. По его словам, «водитель Nissan пытается уйти от ответственности».
На записи видно, что пешеход смог перейти проезжую часть наполовину, перед тем его сбила машина.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. Очевидцев просят звонить по телефонам: 74-71-02, 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.
Новости регионов
23 Ноября, 2017
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