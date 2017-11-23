В Брянске не могут найти водителя, разбившего «Камри» на площади Ленина
Полицейские продолжают поиски злоумышленника, разбившего Toyota Camry в Советском районе.
Напомним, 25 октября у дома № 37 по проспекту Ленина неизвестный водитель причинил механические повреждения припаркованной белой Toyota Camry. С места ДТП водитель скрылся.
Ранее полицейские просили откликнуться очевидцев, однако установить личность виновника до сих пор не удалось.
Всех, кто располагает о случившемся какой-либо информацией, просят звонить в городской ОГИБДД по телефонам: 74-71-02, 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.
Новости регионов
23 Ноября, 2017
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