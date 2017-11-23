На брянской трассе в Toyota «прилетела» арматура
Водитель Toyota Corolla на ходу «поймал» кусок металла на брянской трассе.
Как рассказал водитель в соцсетях, ЧП произошло на дороге Брянск – Гомель. Арматура повредила переднюю фару иномарки и застряла под капотом.
«Брянские дороги самые безопасные в России. Будьте осторожны!» – пишет водитель.
«Суровый бумеранг из сурового Брянска», «Не обгоняйте цыганские повозки с металлом», «Хорошо, хоть не в лобовое прилетел этот кусок», – отмечают интернет-пользователи.
Новости регионов
23 Ноября, 2017
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