На брянской трассе в Toyota «прилетела» арматура

Водитель Toyota Corolla на ходу «поймал» кусок металла на брянской трассе.

Как рассказал водитель в соцсетях, ЧП произошло на дороге Брянск – Гомель. Арматура повредила переднюю фару иномарки и застряла под капотом.

«Брянские дороги самые безопасные в России. Будьте осторожны!» – пишет водитель.

«Суровый бумеранг из сурового Брянска», «Не обгоняйте цыганские повозки с металлом», «Хорошо, хоть не в лобовое прилетел этот кусок», – отмечают интернет-пользователи.