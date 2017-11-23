Аферист убедил жительницу Брасовского района в том, что он ее брат

Жительница деревни Городище Брасовского района не пожалела 20,7 тысячи рублей для спасения «брата».

Как рассказали в областном УМВД, на днях на телефон женщины поступил звонок. Абонент представился двоюродным братом, связь с которым давно была потеряна. Он назвал женщину по имени и даже привел несколько фактов из ее прошлого.

Пообещав скорую встречу, «родственник» внезапно прервал разговор, сказав, что его остановили сотрудники ГИБДД. Через несколько минут «брат» перезвонил и сообщил, что у него хотят забрать права, после чего телефон взял «инспектор», который потребовал перевести ему 20 тысяч рублей.

Уже спустя несколько минут женщина была у платежного терминала в местном супермаркете. Она перевела 20,7 тысячи рублей на указанный счет.

В течение трех дней она пыталась дозвониться до «брата», но телефон был отключен. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.