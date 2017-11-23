Полиция ищет очевидцев «пьяного» ДТП под Брянском
Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Брянском районе, в результате которого пострадали три человека.
Авария произошла 16 ноября около 1.45 на 142-м километре трассы Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия.
Как ранее сообщали в УМВД, пьяный 33-летний водитель Hyundai Tucson выехал на встречную полосу и врезался в Citroen Picasso под управлением 44-летнего водителя. Травмы получили оба водителя и 45-летняя пассажирка Citroen Picasso.
УМВД по Брянской области просит очевидцев обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 8. Телефон 67-03-64.
Новости регионов
23 Ноября, 2017
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