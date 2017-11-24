В Брянске столкнулись «Калина» и неизвестная машина: ранена девушка
21-летняя девушка пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Володарском районе Брянска.
Как сообщили в областной ГИБДД, 23 ноября около 11.50 на улице Никитина неизвестный водитель, который ехал от бульвара Щорса, протаранил стоявшую «Ладу Калину» под управлением 75-летнего пенсионера. С места ДТП виновник аварии скрылся.
21-летняя пассажирка «Лады» получила повреждения связок шейного отдела позвоночника.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Личность скрывшегося водителя устанавливается.
Новости регионов
24 Ноября, 2017
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