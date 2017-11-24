Пьяный казах в лесу зарезал агрессивного жителя Фокино

Суд поставил точку в деле об убийстве 34-летнего жителя Фокино.

Напомним, убийство произошло утром 2 мая в лесополосе у железнодорожного моста в Фокино. Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, убийцей оказался 25-летний гражданин Казахстана, который приехал в Фокино на заработки.

Будучи пьяным, он нанес жителю Фокино несколько ударов ножом в область груди – мужчина умер на месте.

По данным регионального СУ СК РФ, накануне убийца и жертва находились в кафе. Последний проявлял необоснованную агрессию к посетителям – гражданин Казахстана вызвался его проводить. По пути между ними возникла ссора, закончившаяся трагедией.

На днях казах предстал перед Дятьковским районным судом по обвинению в убийстве. Суд приговорил его к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить 1 миллион рублей родным убитого им жителя Фокина в качестве компенсации морального вреда.