Пьяный казах в лесу зарезал агрессивного жителя Фокино
Суд поставил точку в деле об убийстве 34-летнего жителя Фокино.
Напомним, убийство произошло утром 2 мая в лесополосе у железнодорожного моста в Фокино. Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, убийцей оказался 25-летний гражданин Казахстана, который приехал в Фокино на заработки.
Будучи пьяным, он нанес жителю Фокино несколько ударов ножом в область груди – мужчина умер на месте.
По данным регионального СУ СК РФ, накануне убийца и жертва находились в кафе. Последний проявлял необоснованную агрессию к посетителям – гражданин Казахстана вызвался его проводить. По пути между ними возникла ссора, закончившаяся трагедией.
На днях казах предстал перед Дятьковским районным судом по обвинению в убийстве. Суд приговорил его к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить 1 миллион рублей родным убитого им жителя Фокина в качестве компенсации морального вреда.
Новости регионов
24 Ноября, 2017
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