Балкон грозит рухнуть на головы брянцев в центре города
В центре Брянска начал обрушаться балкон.
Видео с места ЧП в соцсетях опубликовал очевидец Дмитрий Терехов. На записи видно, что нижняя часть балкона жилого дома в районе площади Партизан уже осыпалась. Сама конструкция выглядит ненадежно. Однако брянские власти проблемы пока не замечают.
«Вы все еще платите за капитальный ремонт?», «Прям чья-то судьба роковая», «Главное – крыши, а сам дом пусть хоть рассыпается», – возмущаются в соцсетях жители Брянска.
Новости регионов
24 Ноября, 2017
|-4
|$59
|€70
В рамках выполнения мероприятий паспорта приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России», а также реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 15 ноября 2017 года состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Главного управления МЧС России по Брянской области.
«Ростелеком» и телеканал Motorsport.tv проведут конкурс для абонентов телекоммуникационной компании и разыграют 4K телевизор.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению дополнительных услуг за 9 месяцев 2017 года.
Переезд на станции Орджоникидзеград будет закрыт для движения автотранспорта на время установки дополнительной системы безопасности с 27 ноября по 5 декабря
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.