Балкон грозит рухнуть на головы брянцев в центре города

В центре Брянска начал обрушаться балкон.

Видео с места ЧП в соцсетях опубликовал очевидец Дмитрий Терехов. На записи видно, что нижняя часть балкона жилого дома в районе площади Партизан уже осыпалась. Сама конструкция выглядит ненадежно. Однако брянские власти проблемы пока не замечают.

«Вы все еще платите за капитальный ремонт?», «Прям чья-то судьба роковая», «Главное – крыши, а сам дом пусть хоть рассыпается», – возмущаются в соцсетях жители Брянска.