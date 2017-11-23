На Ульянова в Брянске водитель 110-й маршрутки сбил пенсионерку
76-летняя женщина попала под колеса маршрутки в Бежицком районе Брянска.
24 ноября около 13.10 у дома № 56а по улице Ульянова пенсионерку сбил 44-летний водитель маршрутного такси № 110, сообщили в городском ОГИБДД. Водитель ехал от улицы Майской Стачки с правым поворотом на Бежицкую автостанцию. Пожилая женщина шла вдоль улицы Ульянова.
Ее госпитализировали с ушибом грудной клетки, ссадиной переносицы, ушибом большого пальца правой стопы и ссадинами кистей рук.
Новости регионов
25 Ноября, 2017
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