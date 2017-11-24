Поиск по сайту

На Ульянова в Брянске почти час тушили ковры в подвале

Опубликовано Сегодня, 11:53

Крупный пожар случился ночью 26 ноября в Бежицком районе Брянска.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 0.45 на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении по улице Ульянова.

В 0.51 пожарные прибыли на место (на фото). По данным МЧС, в подвале горели ковровые изделия. Потушить ковры удалось в 1.38.

В результате пожара никто не пострадал, его причина устанавливается.

 2380
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске больше часа тушили кухню на девятом этаже многоэтажки
  • На Крапивницкого в Брянске сгорел дом: есть пострадавшие
  • В новогоднюю ночь загорелась сауна по улице Костычева в Брянске
  • На улице Есенина в Брянске загорелась квартира
  • В Брянске эвакуировали девять человек из-за пожара в оптовом магазине
    •
    Новости регионов
    Пожар на Краснинском шоссе. В горящей квартире едва не погиб мужчина
    20:02:43 25-11-2017
    48-летний мужчина чуть заживо не сгорел в квартире во время пожара, случившегося в седьмом часу утра 25 ноября в одной из десятиэтажек на Краснинском шоссе в Смоленске, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
    ДТП на улице Степана Разина в Смоленске: три авто вступили в «битву»
    19:46:11 25-11-2017
    Три машины столкнулись на улице Степана Разина в областном центре днем 26 ноября, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    Сестра погибшего пациента Красного креста рассказала, что у брата остался сын
    22:08:13 24-11-2017
    Резонансный инцидент в смоленском Красном кресте продолжает удивлять своими подробностями, журналистам удалось пообщаться с родной сестрой погибшего пациента, об этом сообщило издание «КП Смоленск».
    Случай в Смоленске. Задержан подозреваемый в угоне трактора
    17:39:22 24-11-2017
    29-летний житель Смоленского района, ранее судимый за кражи, будучи нетрезвым, решил прокатиться на чужом транспорте для прогулки по городу, молодой человек уже задержан, и ему избрали меру пресечения, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
    В Смоленске прошел первый «Бизнес-завтрак с торгово-промышленной палатой»
    17:24:27 24-11-2017
    Что руководителю региональной компании стоит знать о  маркетинге? Ответ на этот вопрос представители смоленских компаний узнали 24 ноября на бизнес-завтраке, организованном Смоленской Торгово-промышленной палатой в кафе «Шоколад». Основным спикером мероприятия выступила коммерческий директор агентства решений «Кит Медиа» Ольга Жукова.
    В домах на 9 смоленских улицах выключили тепло и горячую воду
    16:00:19 24-11-2017
    Отопление и горячую воду в Смоленске выключили днем 24 ноября в десятках домов на девяти улицах, об этом сообщили в компании «Квадра».
    26 Ноября, 2017
    		 0 $59€70
    Лента новостей
    Сегодня, 12:00
    Трое взрослых и ребенок ранены в «пьяном» ДТП под Злынкой
    Сегодня, 11:53
    На Ульянова в Брянске почти час тушили ковры в подвале
    Вчера, 14:54
    В Брянске пешеходов учили переходить дорогу по «зебрам» (ФОТО)
    Вчера, 11:32
    Сухоломкин и Иванова раскритиковали «похабные» брянские СМИ
    Вчера, 11:18
    На Ульянова в Брянске водитель 110-й маршрутки сбил пенсионерку
    24-11-2017, 19:00
    УК отомстила брянцу разглашением персональных данных
    24-11-2017, 18:20
    Перинатальный центр в Брянске снова закрыли из-за гибели детей (ВИДЕО)
    24-11-2017, 17:40
    Брянец хранил в гаражном обществе в центре города артснаряды и мины
    24-11-2017, 17:00
    Мэрия Брянска приглашает на плетение кос
    24-11-2017, 16:20
    С помощью «Визира» в Брянской области за день оштрафовали 32 водителя
    24-11-2017, 15:40
    В Карачеве нашли минометную минут времен ВОВ
    24-11-2017, 15:00
    В брянском приюте для животных рассказали о миллионе от миллиардера
    24-11-2017, 14:20
    «Состояние водителя неизвестно»: в Брянске ищут очевидцев гибели пенсионера
    24-11-2017, 13:40
    Василий Лановой даст концерт в Брянске
    24-11-2017, 13:00
    Балкон грозит рухнуть на головы брянцев в центре города (ВИДЕО)
    24-11-2017, 12:30
    Королевство Бахрейн хочет закупать брянскую продукцию
    24-11-2017, 12:02
    Миллиардер с телеканала «Пятница!» осчастливил брянцев (ВИДЕО)
    24-11-2017, 11:00
    Пьяный казах в лесу зарезал агрессивного жителя Фокино
    24-11-2017, 10:30
    Житель Клинцов нес любимую на руках и уронил ее – девушка погибла
    24-11-2017, 10:00
    В Брянске столкнулись «Калина» и неизвестная машина: ранена девушка
    24-11-2017, 09:30
    Брянским футбольным фанатам объяснили правила поведения на чемпионате мира
    24-11-2017, 09:00
    С начала года Брянский Роспотребнадор изъял 29 пачек белорусских сигарет
    24-11-2017, 08:30
    «У вас нет оперативного дежурного»: экс-сотрудник Брянского МЧС высмеял коллег
    24-11-2017, 08:00
    Скандал при ремонте лестницы в Брянске переходит в судебную плоскость
    23-11-2017, 19:00
    В Брянске «одиозного» бизнесмена, выкорчевавшего грибы, призвали уважать закон
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 10:30
    Александр Богомаз вручил труженикам сельского хозяйства Приз Губернатора области «Золотой колос»
    Вчера, 08:00
    Александр Богомаз: «Результат вашего труда войдет в историю рекордов сельского хозяйства Брянской области»
    24-11-2017, 16:47
    Волшебный мир музыки кино в к/з «Дружба»
    24-11-2017, 14:10
    «Черная пятница» в интернет-магазине МегаФона
    24-11-2017, 09:49
    Губернатор Александр Богомаз встретился с брянским призером чемпионата WorldSkills-Russia
    Актуальные темы
    Общество Регион О главном
    В Брянске появятся два новых проспекта
    Происшествия О главном
    Житель Клинцов нес любимую на руках и уронил ее – девушка погибла
    Общество О главном
    В Брянской области стали чаще пропадать люди
    Новости На дорогах
    С помощью «Визира» в Брянской области за день оштрафовали 32 водителя
    Общество О главном
    Перинатальный центр в Брянске снова закрыли из-за гибели детей
    Новости партнёров
    Опора России
    Брянское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики органов надзорной деятельности ГУ МЧС России по Брянской области

    Брянское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики органов надзорной деятельности ГУ МЧС России по Брянской области

    В рамках выполнения мероприятий паспорта приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России», а также реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 15 ноября 2017 года состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Главного управления МЧС России по Брянской области.

    Ростелеком новости
    На церемонии вручения «Премии Рунета» объявлены самые позитивные сайты 2017 года

    На церемонии вручения национальной «Премии Рунета» были названы победители VII Всероссийского конкурса интернет-проектов “Позитивный контент 2017” в 8 основных и 5 специальных номинациях. «Ростелеком» выступил в роли генерального партнера конкурса.

    МРСК новости
    Специалисты Брянскэнерго за девять месяцев приняли порядка семи тысяч заявок потребителей на оказание дополнительных услуг

    Специалисты Брянскэнерго за девять месяцев приняли порядка семи тысяч заявок потребителей на оказание дополнительных услуг

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению дополнительных услуг за 9 месяцев 2017 года.

    РЖД новости
    Брянские железнодорожники поздравили многодетных сотрудниц с Днем матери

    Брянские железнодорожники поздравили многодетных сотрудниц с Днем материНакануне всероссийского праздника Дня матери брянские железнодорожники поздравили многодетных мам и женщин, взявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Им вручили подарки и выразили благодарность за особенный и важный труд.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.