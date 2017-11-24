На Ульянова в Брянске почти час тушили ковры в подвале

Крупный пожар случился ночью 26 ноября в Бежицком районе Брянска.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 0.45 на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении по улице Ульянова.

В 0.51 пожарные прибыли на место (на фото). По данным МЧС, в подвале горели ковровые изделия. Потушить ковры удалось в 1.38.

В результате пожара никто не пострадал, его причина устанавливается.