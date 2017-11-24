Трое взрослых и ребенок ранены в «пьяном» ДТП под Злынкой
Четыре человека, включая ребенка, пострадали в результате аварии в Злынковском районе.
ДТП произошло 25 ноября около 20.25 на 7-м километре дороги Злынка – Кожановка. Как сообщили в региональной ГИБДД, его спровоцировал пьяный 48-летний водитель Chevrolet Lanos.
Водитель ехал от Злынки к деревне Спиридонова Буда. Не соблюдая скорость, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем на левую обочину и вылетел в кювет – машина перевернулась.
Водитель получил ушибленную рану лба, ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. У 48-летней пассажирки перелом ключицы, у 46-летнего пассажира ушиб грудной клетки и перелом ребер.
13-летнего пассажира Chevrolet Lanos госпитализировали с переломом ключицы и ушибом грудной клетки.
Новости регионов
26 Ноября, 2017
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