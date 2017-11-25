На новозыбковской трассе неуправляемый BMW протаранил Renault

BMW 318d и Renault Duster столкнулись на 94-м километре дороги Брянск – Новозыбков.

Как сообщили в областной ГИБДД, авария произошла 25 ноября около 11.30. 25-летний водитель BMW, который ехал в сторону Брянска, пошел на обгон и утратил контроль над движением. Неуправляемая машина вылетела на встречную полосу и врезалась в Renault Duster под управлением 42-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель Renault Duster – у него ушиб мягких тканей головы, лба и затылочной области.