«Дым и бились стекла»: в Брянске горел торговый центр

Пожар уничтожил товары в торговом центре в Бежицком районе Брянска.

Напомним, крупный пожар на улице Ульянова произошел в ночь на 26 ноября. В Брянском МЧС сообщили, что «происходило горение ковровые изделий в подвальном помещении».

По словам очевидцев, пожар случился в торговом центре «Цезарь» напротив Бежицкого рынка.

«Был пожар в цоколе! Через пару дней магазин будет работать в штатном режиме, кроме цоколя. Информация из первоисточника. Я работник этого магазина», – рассказала сотрудница «коврового» магазина. По ее словам, пламя повредило лишь дорожки – ковры находятся на втором этаже ТЦ.

Еще один местный житель сообщил, что на месте пожара был «только дым и бились стекла».