«Дым и бились стекла»: в Брянске горел торговый центр
Пожар уничтожил товары в торговом центре в Бежицком районе Брянска.
Напомним, крупный пожар на улице Ульянова произошел в ночь на 26 ноября. В Брянском МЧС сообщили, что «происходило горение ковровые изделий в подвальном помещении».
По словам очевидцев, пожар случился в торговом центре «Цезарь» напротив Бежицкого рынка.
«Был пожар в цоколе! Через пару дней магазин будет работать в штатном режиме, кроме цоколя. Информация из первоисточника. Я работник этого магазина», – рассказала сотрудница «коврового» магазина. По ее словам, пламя повредило лишь дорожки – ковры находятся на втором этаже ТЦ.
Еще один местный житель сообщил, что на месте пожара был «только дым и бились стекла».
Новости регионов
27 Ноября, 2017
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