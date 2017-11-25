«Тварь» исцарапала иномарку на улице Романа Брянского

Неизвестный исцарапал иномарку, припаркованную на улице Романа Брянского в Советском районе областного центра.

Об этом владелец машины Дмитрий Киреенко рассказал в соцсетях. «5-й микрорайон. Брянского Фронта, 26. Где магазин «Красное и белое». Какая тварь такое делает? Произошло в ночь с 24-го на 25-е. Авто стояло в кармане, никому не мешало», – сообщил он.

На фото видно, что у машины поцарапаны капот и двери. Водитель просит откликнуться очевидцев, чтобы привлечь виновника к ответственности.

Брянцы отмечают, что это далеко не единичный случай. «У меня тоже такая же волна по бочине. Вырвать руки надо таким!», «Да, уроды есть на свете, мне тоже так сделали, чтобы руки отвалились у этого человека, если вообще можно назвать его человеком, не полноценный какой-то», – возмущаются они.

Один из интернет-пользователей отмечает, что «на Брянского Фронта и Романа Брянского постоянно идут войны то за место на парковке, то за проход с коляской: какой-то мелочный и невоспитанный народ там живет».

Напомним, ранее войну «неправильно» припаркованным машины объявила молодая брянская мама.





