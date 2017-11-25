Ночью под Брянском сгорела легковая машина

В ночь на 27 ноября загорелся легковой автомобиль в селе Палужье Выгоничского района.

Пожарные прибыли на место в 1.08, через 15 минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. К этому времени машина горела по всей площади. Потушить ее удалось в 1.25.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.