Под Брянском Renault вылетел с дороги, врезался в гараж и загорелся
36-летний водитель ранен в ДТП в Выгоничском районе.
В ГИБДД рассказали подробности ночного пожара в селе Палужье. Он возник в результате аварии, которая произошла 27 ноября около 0.50 на улице Дорожной.
По предварительной информации брянской полиции, 36-летний водитель Renault Logan, двигаясь из Брянска в сторону Новозыбкова, не справился с управлением. Машина вылетела на левую обочину, затем в кювет и врезалась в гараж, после чего загорелась.
Водителя госпитализировали с открытым переломом голени и ушибленной раной лица.
Новости регионов
27 Ноября, 2017
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