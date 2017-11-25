Под Брянском Renault вылетел с дороги, врезался в гараж и загорелся

36-летний водитель ранен в ДТП в Выгоничском районе.

В ГИБДД рассказали подробности ночного пожара в селе Палужье. Он возник в результате аварии, которая произошла 27 ноября около 0.50 на улице Дорожной.

По предварительной информации брянской полиции, 36-летний водитель Renault Logan, двигаясь из Брянска в сторону Новозыбкова, не справился с управлением. Машина вылетела на левую обочину, затем в кювет и врезалась в гараж, после чего загорелась.

Водителя госпитализировали с открытым переломом голени и ушибленной раной лица.