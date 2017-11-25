Таксисты перекрыли проезд автобусам у вокзала Брянск I
В борьбе за пассажиров таксисты устроили дорожный хаос у вокзала Брянск I.
«Сегодня от жд вокзала Брянск I невозможно уехать. Водители такси и машин загородили проезд маршрутчикам и автобусам к остановке. Автобус стал на проезжей части, т. к. не мог подъехать к остановке… Люди идут на маршрутку, автобус. Им приспичит поехать, на человека наедут еще. Сегодня это сплошная наглость, загородить проход и проезд людям. Трудно таких хамов терпеть», – жалуется в соцсетях одна из пассажирок общественного транспорта Валентина.
По ее словам, сотрудники ДПС ситуацию проигнорировали.
Горожане отмечают, что, когда «поезд из Москвы приходит, там всегда так».
«Действительно, очень трудно заехать к остановкам общественному транспорту, так как таксисты прямо «щемятся», причем с двух сторон узкого заезда к остановкам. Я сама видела, как водитель автобуса сигналил минут 10 таксисту, а он ноль внимания. Пост ДПС причем рядом стоял. И кто придумал этот заезд? Видимо, руководство ГАИ и руководители города на общественном транспорте не ездят», – возмущается еще одна жительница Брянска.
Новости регионов
27 Ноября, 2017
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