Таксисты перекрыли проезд автобусам у вокзала Брянск I

В борьбе за пассажиров таксисты устроили дорожный хаос у вокзала Брянск I.

«Сегодня от жд вокзала Брянск I невозможно уехать. Водители такси и машин загородили проезд маршрутчикам и автобусам к остановке. Автобус стал на проезжей части, т. к. не мог подъехать к остановке… Люди идут на маршрутку, автобус. Им приспичит поехать, на человека наедут еще. Сегодня это сплошная наглость, загородить проход и проезд людям. Трудно таких хамов терпеть», – жалуется в соцсетях одна из пассажирок общественного транспорта Валентина.

По ее словам, сотрудники ДПС ситуацию проигнорировали.

Горожане отмечают, что, когда «поезд из Москвы приходит, там всегда так».

«Действительно, очень трудно заехать к остановкам общественному транспорту, так как таксисты прямо «щемятся», причем с двух сторон узкого заезда к остановкам. Я сама видела, как водитель автобуса сигналил минут 10 таксисту, а он ноль внимания. Пост ДПС причем рядом стоял. И кто придумал этот заезд? Видимо, руководство ГАИ и руководители города на общественном транспорте не ездят», – возмущается еще одна жительница Брянска.





