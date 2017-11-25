Рецидивист устроил резню в Комаричском районе

Неоднократно судимый 40-летний мужчина зарезал 64-летнего пенсионера в селе Усожа Комаричского района.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 17 августа пьяный житель деревни Добричек пришел к знакомому пенсионеру, живущему в Усоже, и попросил одолжить ему денег на покупку алкоголя. Получив отказ, он схватил лежавший на столе нож и дважды ударил им хозяина дома в живот и грудь.

Медики пытались спасти жизнь пенсионера, но безуспешно: 23 августа он умер в больнице от ножевых ранений.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Пока шло расследование, выяснилось, что в январе житель деревни Добричек украл из сарая другого жителя села Усожа поросенка стоимостью более 4 тысяч рублей – к обвинению в «неосторожном» убийстве присоединили статью о краже.

Расследование уголовного дела завершено – материалы направлены в суд. До вынесения приговора обвиняемый находится под стражей.