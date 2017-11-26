Под Дубровкой перевернулась пенсионерка на «ВАЗе»

57-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Дубровском районе.

Авария произошла 26 ноября около 8.35 на 3-м километре дороги Орел – Смоленск – Клетня, сообщили в областной ГИБДД.

Пенсионерка за рулем «ВАЗ-21074» ехала от Клетни к трассе Орел – Смоленск. Не соблюдая скоростной режим, она не справилась с управлением. Машина оказалась в кювете и перевернулась.

Женщина-водитель получила ушиб шейного отдела позвоночника и ушиб грудной клетки – медики отпустили ее с назначением лечения.