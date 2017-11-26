Под Дубровкой перевернулась пенсионерка на «ВАЗе»
57-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Дубровском районе.
Авария произошла 26 ноября около 8.35 на 3-м километре дороги Орел – Смоленск – Клетня, сообщили в областной ГИБДД.
Пенсионерка за рулем «ВАЗ-21074» ехала от Клетни к трассе Орел – Смоленск. Не соблюдая скоростной режим, она не справилась с управлением. Машина оказалась в кювете и перевернулась.
Женщина-водитель получила ушиб шейного отдела позвоночника и ушиб грудной клетки – медики отпустили ее с назначением лечения.
Новости регионов
28 Ноября, 2017
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