Пожарные 15 минут ехали в брянское село: 92-летняя женщина погибла

Пожар в селе Овчинец Суражского района унес жизнь 92-летней женщины.

По данным регионального ГУ МЧС, частный жилой дом загорелся вечером 26 ноября. Пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 18.55, через 15 минут после вызова. К этому времени дом горел по всей площади.

Его тушили с помощью двух ручных пожарных стволов. В 19.16 возгорание локализовали. Дом потушили лишь в 19.40.

Спасти жизнь пожилой женщины не удалось.

Причина пожара устанавливается, сообщили в Брянском МЧС.