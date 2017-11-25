Пожарные 15 минут ехали в брянское село: 92-летняя женщина погибла
Пожар в селе Овчинец Суражского района унес жизнь 92-летней женщины.
По данным регионального ГУ МЧС, частный жилой дом загорелся вечером 26 ноября. Пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 18.55, через 15 минут после вызова. К этому времени дом горел по всей площади.
Его тушили с помощью двух ручных пожарных стволов. В 19.16 возгорание локализовали. Дом потушили лишь в 19.40.
Спасти жизнь пожилой женщины не удалось.
Причина пожара устанавливается, сообщили в Брянском МЧС.
Новости регионов
27 Ноября, 2017
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