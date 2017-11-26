В Брянске пропала восьмилетняя Софья Паршикова
27 ноября в Брянске пропала восьмилетняя Софья Васильевна Паршикова.
Ребенка ищут полицейские и добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы Софьи: рост 125 сантиметров, карие глаза, светло-русые волосы.
Была одета в персиково-розовое пальто с капюшоном, розовую шапку, школьную форму и сапоги. С собой – малиновый рюкзак.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Софьи Паршиковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
В отряде «Лиза Алерт» также просят откликнуться добровольцев для поисков девочки.
Новости регионов
28 Ноября, 2017
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