В Брянске пропала восьмилетняя Софья Паршикова

27 ноября в Брянске пропала восьмилетняя Софья Васильевна Паршикова.

Ребенка ищут полицейские и добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы Софьи: рост 125 сантиметров, карие глаза, светло-русые волосы.

Была одета в персиково-розовое пальто с капюшоном, розовую шапку, школьную форму и сапоги. С собой – малиновый рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Софьи Паршиковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

В отряде «Лиза Алерт» также просят откликнуться добровольцев для поисков девочки.