Поиск по сайту

Две машины столкнулись в Бежицком районе Брянска: есть пострадавшие

Опубликовано Вчера, 19:55

Крупная авария произошла вечером 27 ноября в Бежицком районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, у Детской школы искусств № 1 имени Николаевой лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.

«Лоб в лоб две легковушки, одного вытащили, второго вырезают!», «Одного пострадавшего на носилках погрузили в машину скорой помощи», – пишут очевидцы.

На снимках, сделанных пользователем Сергеем Тельпуховским, видно, что обе машины сильно повреждены.

Официальной информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.






 4370
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Под Брянском произошла массовая авария: есть жертвы
  • На Калинина в Брянске столкнулись две машины: есть пострадавшие
  • У «Кремния» в Брянске столкнулись две машины и мотоцикл
  • Троллейбус и две машины столкнулись на Красноармейской в Брянске
  • В Выгоничском районе столкнулись три машины: есть погибший
    •
    Новости регионов
    На Владимирской набережной в Смоленске наладили освещение
    17:03:51 27-11-2017
    Работы по приведению в порядок улиц и дворов Смоленска согласно проекту «Комфортная городская среда» завершаются, об этом 27 ноября во время оперативного совещания в администрации города сообщил мэр Владимир Соваренко.
    Смоленский фирменный поезд до столицы отменили
    16:01:38 27-11-2017
    Поезда №33 «Москва-Смоленск» и №34 «Смоленск-Москва» не будут ходить в столицу, такое решение приняли в «РЖД», об этом стало известно во время совещания рабочей группы, которая разработала новый график движения поездов.
    Смоленские ливневые канализации приводят в порядок
    15:27:09 27-11-2017
    Ремонт ливневок в Смоленске продолжается, об этом стало известно 27 ноября во время оперативного совещания в администрации города.
    Инцидент на Юрьева в Смоленске: неизвестные перевернули мусорные контейнеры
    14:31:07 27-11-2017
    Хулиганы перевернули контейнеры для мусора на улице Юрьева в областном центре ночью 26 ноября, об этом сообщила группа «Черный список. Смоленск» в соцсети.
    Проезжую часть на Желябова в Смоленске приведут в порядок
    13:33:12 27-11-2017
    Улицу Желябова в областном центре отремонтируют, об этом стало известно 27 ноября во время оперативного совещания в администрации Смоленска.
    В смоленском трамвайном парке появится 20 московских вагонов
    12:43:00 27-11-2017
    Два десятка вагонов из столицы привезут в ближайшее время в трамвайный парк Смоленска, об этом стало известно 27 ноября во время оперативного совещания в администрации города.
    28 Ноября, 2017
    		 -3 $59€70
    Лента новостей
    Вчера, 22:52
    Три человека ранены в ДТП с Ford Mondeo и Iran Khodro Samand в Брянске
    Вчера, 19:55
    Две машины столкнулись в Бежицком районе Брянска: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)
    Вчера, 19:42
    Восьмилетнюю Софью Паршикову, пропавшую в Брянске, нашли живой
    Вчера, 19:14
    «БУМ-сити» в Брянске оцепили из-за шутки студента
    Вчера, 19:00
    Под Дубровкой перевернулась пенсионерка на «ВАЗе»
    Вчера, 18:30
    В Брянске пропала восьмилетняя Софья Паршикова
    Вчера, 18:20
    Рейтинг трезвости регионов России: брянцы спиваются
    Вчера, 17:40
    Из-за угрозы теракта оцепили отделение «Почты России» в Брянске (ФОТО)
    Вчера, 17:00
    Во всех районах Брянска откроют культурные казачьи центры
    Вчера, 16:20
    Виткевич назвал Сухоломкина «бюджетной содержанкой»
    Вчера, 15:40
    Рецидивист устроил резню в Комаричском районе
    Вчера, 15:01
    Сельхозник Роман Грибачев возглавил Рогнединский район
    Вчера, 14:20
    Пожарные 15 минут ехали в брянское село: 92-летняя женщина погибла
    Вчера, 13:40
    Тело брянского контрактника нашли в водоеме в Ленинградской области
    Вчера, 13:00
    Замгубернатора Коробко: казаки дают брянцам ощущение спокойствия
    Вчера, 12:30
    Таксисты перекрыли проезд автобусам у вокзала Брянск I (ФОТО)
    Вчера, 12:00
    Прокуратура избавила брянских студентов-аграриев от разливного пива
    Вчера, 11:30
    Под Брянском Renault вылетел с дороги, врезался в гараж и загорелся
    Вчера, 11:00
    В Брянском филиале РАНХиГС будут учить языку жестов
    Вчера, 10:30
    Ночью под Брянском сгорела легковая машина
    Вчера, 10:00
    В Дубровке Ford Focus врезался в столб: 38-летняя женщина погибла
    Вчера, 09:30
    «Тварь» исцарапала иномарку на улице Романа Брянского (ФОТО)
    Вчера, 09:00
    На новозыбковской трассе неуправляемый BMW протаранил Renault
    Вчера, 08:30
    «Дым и бились стекла»: в Брянске горел торговый центр
    Вчера, 08:00
    В Рогнедино пьяный подросток искусал полицейского
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 14:56
    Губернатор Александр Богомаз встретился с Василием Лановым
    Вчера, 11:48
    Губернатор Александр Богомаз в Трубчевске дал старт играм «Ночной хоккейной лиги»
    26-11-2017, 22:22
    В Брянской области поздравили матерей и жен погибших воинов
    25-11-2017, 10:30
    Александр Богомаз вручил труженикам сельского хозяйства Приз Губернатора области «Золотой колос»
    25-11-2017, 08:00
    Александр Богомаз: «Результат вашего труда войдет в историю рекордов сельского хозяйства Брянской области»
    Актуальные темы
    Новости Политика
    Юный брянский справедливоросс «наехал» на ГИБДД
    Общество О главном
    Сухоломкин и Иванова раскритиковали «похабные» брянские СМИ
    Новости На дорогах
    В Брянске пешеходов учили переходить дорогу по «зебрам»
    Происшествия О главном
    Восьмилетнюю Софью Паршикову, пропавшую в Брянске, нашли живой
    Новости Происшествия
    Две машины столкнулись в Бежицком районе Брянска: есть пострадавшие
    Новости партнёров
    Опора России
    Брянская «ОПОРА РОССИИ» и региональное управление ФАС подписали соглашение о сотрудничестве

    Брянская «ОПОРА РОССИИ» и региональное управление ФАС подписали соглашение о сотрудничестве

    24 ноября в Брянском региональном отделении общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» прошла встреча с руководителем областного УФАС Сергеем Ведерниковым и бизнес омбудсменом Павлом Адасиковым.

    Ростелеком новости
    План развития инфраструктуры цифровой экономики представили для общественного обсуждения

    27 ноября 2017 года Центр компетенций по направлению «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (ПАО «Ростелеком») и Рабочая группа «Информационная инфраструктура» при АНО «Цифровая экономика» (организует работу группы ПАО «МегаФон») представили проект плана мероприятий по развитию информационной инфраструктуры для цифровой экономики для общественного обсуждения. 

    МРСК новости
    Специалисты Брянскэнерго за девять месяцев приняли порядка семи тысяч заявок потребителей на оказание дополнительных услуг

    Специалисты Брянскэнерго за девять месяцев приняли порядка семи тысяч заявок потребителей на оказание дополнительных услуг

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению дополнительных услуг за 9 месяцев 2017 года.
    РЖД новости
    На вокзалах Брянского региона МЖД пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

    На вокзалах Брянского региона МЖД пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»29 ноября и 1 декабря на вокзалах Брянск-Орловский, Унеча и Сухиничи-Главные, в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которую поддержала компания «РЖД», брянские железнодорожники проведут промо-акции. Пассажирам раздадут специальные листовки, чтобы привлечь внимание к проблеме распространения вируса иммунодефицита.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.