Две машины столкнулись в Бежицком районе Брянска: есть пострадавшие

Крупная авария произошла вечером 27 ноября в Бежицком районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, у Детской школы искусств № 1 имени Николаевой лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.

«Лоб в лоб две легковушки, одного вытащили, второго вырезают!», «Одного пострадавшего на носилках погрузили в машину скорой помощи», – пишут очевидцы.

На снимках, сделанных пользователем Сергеем Тельпуховским, видно, что обе машины сильно повреждены.

Официальной информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.











