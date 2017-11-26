Три человека ранены в ДТП с Ford Mondeo и Iran Khodro Samand в Брянске

Три человека пострадали в результате «уникального» для Брянска ДТП.

Около 17.30 на улице Харьковской в Бежицком районе столкнулись «элитный» Ford Mondeo и «первый национальный автомобиль Ирана» Iran Khodro Samand.

Как сообщили в областной ГИБДД, 54-летний водитель Ford Mondeo выезжал со второстепенной дороги по улице Харьковской с левым поворотом на улицу Брянской Пролетарской Дивизии. Не уступив дорогу, он протаранил Iran Khodro Samand, 23-летний водитель которого двигался по главной дороге по улице Брянской Пролетарской Дивизии в сторону III Интернационала.

Обоих водителей госпитализировали в городскую больницу № 1 с травмами. 21-летний пассажир Iran Khodro Samand получил ушибленную рану лица и ушиб правого плеча – его доставили в приемно-диагностическое отделение 1-й горбольницы.