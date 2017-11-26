Водитель Iran Khodro Samand сломал грудину в ДТП в Брянске

В ГИБДД Брянска рассказали подробности ДТП, которое произошло 27 ноября в Бежицком районе Брянска.

Напомним, около 17.30 у дома № 12 по улице Харьковской столкнулись Ford Mondeo под управлением 54-летнего водителя и Iran Khodro Samand, за рулем которого находился 23-летний житель Рогнединского района. Виновником аварии полицейские назвали водителя Ford – он выезжал со второстепенной дороге и не уступил водителю машины иранского производства.

В результате ДТП водитель Ford Mondeo получил ушиб грудной клетки и перелом ребер.

У водителя Iran Khodro Samand перелом грудины и пневмоторакс слева, его пассажир, житель поселка Выгоничи, сидевший на переднем сиденье, получил ушибленную рану лица и ушиб правого плеча. Всех троих доставили в больницу.

По факту аварии полицейские проводят проверку.