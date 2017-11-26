Брянская девушка с напарницей лишили жителей четырех областей 2,5 миллиона рублей

30-летняя жительница Брянска в паре с 44-летней гражданкой Украины провернули крупное мошенничество в четырех регионах.

Напомним, в августе 2014 года сообщницы открыли в Брянске ООО «Финансовый Альянс-инфо». Они заключали с физическими лицами договоры на выдачу займов в размере от 300 тысяч до 3 миллионов рублей.

Ссылаясь очередь, женщины собирали с клиентов за еще не выданные займы единовременный административный платеж и ежемесячные платежи с учетом процентной ставки от 4-5% годовых. Развив «бизнес», они открыли офисы в Курске, Смоленске и Воронеже.

До февраля 2015 года 70 жителей четырех областей отдали мошенницам почти 2,5 миллиона рублей.

Советский районный суд Брянска приговорил владелиц ООО «Финансовый Альянс-инфо» к 4,5 и 5,5 года колонии общего режима по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Также им предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

«Банкирши» попытались оспорить приговор, ссылаясь на его несправедливость, однако Брянский областной суд оставил его без изменения.