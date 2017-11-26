Две девушки на внедорожниках устроили ДТП в центре Брянска
«Женское» ДТП произошло 27 ноября в Советском районе Брянска.
Как сообщили в городском ОГИБДД, около 13.10 у дома № 5 по улице Дуки столкнулись Land Rover Range Rover и Volkswagen Tiguan.
Аварию спровоцировала 22-летняя водитель Land Rover Range Rover. Двигаясь в левом ряду со стороны улицы Малыгина к проспекту Ленина, она протаранила остановившийся перед светофором Volkswagen Tiguan под управлением 32-летней девушки.
В Volkswagen находилась полуторагодовалая девочка – она не пострадала.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
28 Ноября, 2017
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