Две девушки на внедорожниках устроили ДТП в центре Брянска

«Женское» ДТП произошло 27 ноября в Советском районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, около 13.10 у дома № 5 по улице Дуки столкнулись Land Rover Range Rover и Volkswagen Tiguan.

Аварию спровоцировала 22-летняя водитель Land Rover Range Rover. Двигаясь в левом ряду со стороны улицы Малыгина к проспекту Ленина, она протаранила остановившийся перед светофором Volkswagen Tiguan под управлением 32-летней девушки.

В Volkswagen находилась полуторагодовалая девочка – она не пострадала.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.