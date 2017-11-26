В Брянске командировочный пригласил женщину в номер и лишился 50 тысяч
41-летняя жительница Брянска обокрала 31-летнего командировочного из Ростова-на-Дону, пригласившего ее в свой гостиничный номер.
Как рассказали в региональном УМВД, инцидент произошел в Фокинском районе. Ростовчанин сообщил полицейским, что познакомился с женщиной и решил провести с ней время в номере гостиницы. После ухода новой знакомой он обнаружил пропажу 50 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – безработную 41-летнюю местную жительницу. Женщина созналась, что воспользовалась моментом, когда мужчина отвлекся, и вытащила деньги из кармана его брюк.
50 тысяч рублей гостья вернула. По статье «Кража» ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Новости регионов
28 Ноября, 2017
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