В Брянске командировочный пригласил женщину в номер и лишился 50 тысяч

41-летняя жительница Брянска обокрала 31-летнего командировочного из Ростова-на-Дону, пригласившего ее в свой гостиничный номер.

Как рассказали в региональном УМВД, инцидент произошел в Фокинском районе. Ростовчанин сообщил полицейским, что познакомился с женщиной и решил провести с ней время в номере гостиницы. После ухода новой знакомой он обнаружил пропажу 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – безработную 41-летнюю местную жительницу. Женщина созналась, что воспользовалась моментом, когда мужчина отвлекся, и вытащила деньги из кармана его брюк.

50 тысяч рублей гостья вернула. По статье «Кража» ей грозит до пяти лет лишения свободы.