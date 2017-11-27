На Литейной в Брянске фура «раздавила» Kia

Авария с участием Kia и фуры произошла днем 28 ноября в Бежицком районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на улице Литейной легковая иномарка угодила под колеса большегруза.

О том, что стало причиной ДТП на участке, где закрыт выезд со двора, можно лишь догадываться.

«Выезд со двора перекрыт, чтоб хитро…пые маршрутчики светофор не объезжали. А также там двойная сплошная. Так что либо разворачивался, либо перестроился удачно», «Просто некоторые особо одаренные автолюбители считают, что если фуре в правое колесо поморгать поворотником, то это колесо их видит и пропустит», – предполагают брянцы.

По предварительным данным, в результате аварии никто серьезно не пострадал. Информации от ГИБДД пока не поступало.