В Советском районе Брянска полтора часа тушили дом
Крупный пожар произошел рано утром 29 ноября в Советском районе Брянска.
В шестом часу загорелся частный дом по переулку Мало-Фокинскому, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова девять минут, прибыв в 5.42.
К этому времени по всей площади горел сам дом и надворная постройка. Пожар тушили почти полтора часа – до 7.08.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
29 Ноября, 2017
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