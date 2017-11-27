В Советском районе Брянска полтора часа тушили дом

Крупный пожар произошел рано утром 29 ноября в Советском районе Брянска.

В шестом часу загорелся частный дом по переулку Мало-Фокинскому, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова девять минут, прибыв в 5.42.

К этому времени по всей площади горел сам дом и надворная постройка. Пожар тушили почти полтора часа – до 7.08.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.