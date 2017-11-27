Под Почепом внедорожник врезался в дерево и сбил пенсионерку – женщина в тяжелом состоянии
76-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате ДТП в Почепском районе.
Авария произошла 28 ноября около 15.50 на улице Почепской в селе Витовка, сообщили в областной ГИБДД.
50-летний водитель Nissan Navara, двигаясь со стороны Почепа, утратил контроль над движением, выехал на левую обочину и протаранил дерево. Затем внедорожник отбросило на проезжую часть, где в этот момент находилась пенсионерка.
Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломами ребер, гемартрозом коленного сустава, ушибленной раной верхнего века и закрытым переломом большой берцовой кости голени.
Новости регионов
29 Ноября, 2017
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