Житель Дятьково до смерти забил женщину

44-летний житель Брянска до смерти забил 36-летнюю женщину.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», завершили в региональном СУ СК РФ.

Когда именно произошло избиение, следствие не установило. Предполагаемый промежуток времени – с 14 по 19 августа.

По версии следствия, пьяный житель Дятьково гостил у знакомой в квартире по улице Ленина. Поссорившись с хозяйкой, он избил ее. 21 августа женщина умерла от травм головы.

Ранее гость уже был судим за преступления против личности и собственности.

Уголовное дело передают в прокуратуру. Рецидив преступлений и состояние опьянения могут усугубить вину жителя Дятьково при вынесении приговора.