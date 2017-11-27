Житель Дятьково до смерти забил женщину
44-летний житель Брянска до смерти забил 36-летнюю женщину.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», завершили в региональном СУ СК РФ.
Когда именно произошло избиение, следствие не установило. Предполагаемый промежуток времени – с 14 по 19 августа.
По версии следствия, пьяный житель Дятьково гостил у знакомой в квартире по улице Ленина. Поссорившись с хозяйкой, он избил ее. 21 августа женщина умерла от травм головы.
Ранее гость уже был судим за преступления против личности и собственности.
Уголовное дело передают в прокуратуру. Рецидив преступлений и состояние опьянения могут усугубить вину жителя Дятьково при вынесении приговора.
Новости регионов
29 Ноября, 2017
|-3
|$59
|€70
В Москве прошло расширенное заседание Совета регионов и съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ».
Телекоммуникационные компании «МегаФон» и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития сетей стандарта 5G. Это позволит компаниям сократить затраты на строительство сетей нового стандарта.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению дополнительных услуг за 9 месяцев 2017 года.
Делегация Совета молодежи Брянского региона Московской железной дороги 28 ноября в районе станции Сельцо провела памятную акцию, посвященную 75-летию подвига партизана-подрывника Анатолия Коршунова.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.