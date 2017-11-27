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66-летняя пенсионерка сломала лопатку в 27-м автобусе Брянска

Опубликовано Сегодня, 18:20

66-летняя пассажирка автобуса № 27 в Брянске пострадала во время движения.

Женщина упала в салоне автобуса у остановки «Драмтеатр» в Советском районе еще 23 ноября, сообщили в городском ОГИБДД. Вечером 28 ноября она обратилась за медицинской помощью.

В Советском травмпункте у пенсионерки диагностировали перелом нижнего угла левой лопатки – сейчас она проходит курс лечения.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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