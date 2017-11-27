66-летняя пенсионерка сломала лопатку в 27-м автобусе Брянска
66-летняя пассажирка автобуса № 27 в Брянске пострадала во время движения.
Женщина упала в салоне автобуса у остановки «Драмтеатр» в Советском районе еще 23 ноября, сообщили в городском ОГИБДД. Вечером 28 ноября она обратилась за медицинской помощью.
В Советском травмпункте у пенсионерки диагностировали перелом нижнего угла левой лопатки – сейчас она проходит курс лечения.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
Новости регионов
29 Ноября, 2017
|-3
|$59
|€70
В Москве прошло расширенное заседание Совета регионов и съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ».
Телекоммуникационные компании «МегаФон» и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития сетей стандарта 5G. Это позволит компаниям сократить затраты на строительство сетей нового стандарта.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению дополнительных услуг за 9 месяцев 2017 года.
Делегация Совета молодежи Брянского региона Московской железной дороги 28 ноября в районе станции Сельцо провела памятную акцию, посвященную 75-летию подвига партизана-подрывника Анатолия Коршунова.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.