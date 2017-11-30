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Пенсионерка ушибла ногу, таз и грудь в брянском троллейбусе

Опубликовано Сегодня, 11:00

В Брянске 69-летняя пассажирка троллейбуса получила травмы во время движения.

ДТП произошло 29 ноября около 19.50 у дома № 30 по улице Объездной. 28-летняя девушка-водитель троллейбуса, двигаясь в сторону переулка Пилотов, отъезжала от остановки – пожилая пассажирка упала.

У нее диагностировали ушибы левого бедра, тазобедренного сустава и грудной клетки.

В городском ОГИБДД уточнили, что водитель троллейбуса была трезвой. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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