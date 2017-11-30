Под Брянском задержали копателя, хранившего винтовку Мосина и 750 боеприпасов
В Брянском районе 34-летнего мужчину задержали по обвинению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
Как сообщили в региональном УМВД, в доме жителя поселка Стяжное были изъяты винтовка Мосина, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 9 миллиметров, более 750 различных боеприпасов и части огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны.
На след злоумышленника в ходе совместных оперативных мероприятий вышли сотрудники региональных управлений УМВД, УФСБ и Росгвардии.
Обыски проводились в рамках возбужденного в отношении хозяина дома уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
По данным УМВД, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества брянец нашел во время раскопок в местах ведения боев во время Великой Отечественной войны.
Сейчас житель Стяжного находится под стражей. Правоохранители устанавливают источники приобретения оружия и боеприпасов и другие эпизоды преступлений.
Новости регионов
30 Ноября, 2017
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