Под Брянском задержали копателя, хранившего винтовку Мосина и 750 боеприпасов

В Брянском районе 34-летнего мужчину задержали по обвинению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Как сообщили в региональном УМВД, в доме жителя поселка Стяжное были изъяты винтовка Мосина, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 9 миллиметров, более 750 различных боеприпасов и части огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны.

На след злоумышленника в ходе совместных оперативных мероприятий вышли сотрудники региональных управлений УМВД, УФСБ и Росгвардии.

Обыски проводились в рамках возбужденного в отношении хозяина дома уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

По данным УМВД, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества брянец нашел во время раскопок в местах ведения боев во время Великой Отечественной войны.

Сейчас житель Стяжного находится под стражей. Правоохранители устанавливают источники приобретения оружия и боеприпасов и другие эпизоды преступлений.