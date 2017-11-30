Житель Климово убил собутыльника ножкой стола

В Климово расследуют гибель 29-летнего мужчины.

По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержан 31-летний житель поселка. Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, вечером 17 ноября товарищи выпивали в доме последнего.

В ходе ссоры хозяин дома ударил гостя деревянной ножкой от стола по голове. 24 ноября тот умер в больнице в результате черепно-мозговой травмы.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.