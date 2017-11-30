Молодой человек лежал на тротуаре у площади Партизан в Брянске

Днем 30 ноября в Советском районе Брянска заметили лежавшего на тротуаре молодого человека.

Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, прохожий упал на тротуар, где неподвижно пролежал какое-то время лицом вниз. Проходившие мимо горожане вызвали скорую.

«Парень лежал плашмя, в сознании, лицо то ли разбито при падении, то ли еще что-то, но кровотечение было очень серьезное», – сообщил один из свидетелей ЧП.

Еще один брянец рассказал, что молодой человек был пьян – именно это послужило причиной «отдыха» в центре города. Место происшествия он покинул сам.

«Пьяный был, самостоятельно ушел», – сообщил он.